Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira, gözaltına alındı

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 18:55

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Benfica'nın başkanı Luis Filipe Vieira, bugün yapılan operasyonla gözaltına alındı. Vieira; dolandırıcılık, görevi kötüye kullanmak, kara para aklamak ve kulübün %25'lik hissesini usülsüz şekilde satmakla suçlanıyor.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre 72 yaşındaki başkanın yanı sıra, oğlu Tiago Vieira da gözaltına alındı. Benfica'nın stadyumu Estadio da Luz, Novo Banco'da aramalar yapıldı.

Başkan Vieira, bu geceyi gözaltında geçirecek ve yarın hakim karşısına çıkacak.

Benfica, geçtiğimiz sezon Portekiz Süper Ligi'ni üçüncü sırada tamamlamıştı.