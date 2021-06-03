Benzema 5.5 yıl sonra oynadı, penaltı kaçırdı

Yaklaşık 5,5 yıl sonra Fransa Milli Takımı'na dönen Real Madridli yıldız Karim Benzema, bir penaltı atışından yararlanamadı.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2021 Perşembe, 09:22
Benzema 5.5 yıl sonra oynadı, penaltı kaçırdı
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A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) rakiplerinden Galler, hazırlık maçında Fransa'ya 3-0 mağlup olurken maça damgasını vuran olay yıllar sonra Fransa Milli Takımı'na dönen Benzema'nın penaltı kaçırmasıydı. 

EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren Fransa ve Galler, Allianz Riviera Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya geldi.

Fransa, 34. dakikada Kylian Mbappe, 48. dakikada Antoine Griezmann ve 79. dakikada Ousmane Dembele'nin golleriyle rakibini 3-0 yendi.

Yaklaşık 5,5 yıl sonra Fransa Milli Takımı'na dönen Real Madridli yıldız Karim Benzema, bir penaltı atışından yararlanamadı. Benzema'ya maç sonrası arkadaşları ve teknik kadro moral verdi.



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