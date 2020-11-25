Benzine zam geliyor
Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 37 kuruş zam bekleniyor.
Brent petrol fiyatlarının koronavirüs aşı haberleriyle yükselişe geçmesinin zamda etkili olduğu öğrenildi. Benzinin litresi şu an İstanbul’da 6.67 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.73 TL’den satılıyor. Beklenen zammın fiyatlara yansımasının ardından benzinin litre fiyatı 7 liranın üzerine çıkacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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