Berat Albayrak ile Murat Uysal için yargılanma talebi

12 Ocak 2021 Salı, 13:19

CHP’li Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, "Liberal bir kambiyo rejiminin uygulandığı ülkemizde Merkez Bankası döviz rezervlerini neden satmaya zorlanmıştır? Söz konusu döviz satış işlemleri döviz satış ihaleleri yöntemiyle mi yapılmıştır?" diye sordu.

Tarafsız, doğru ve ilkeli gazeteciliğin adresi Cumhuriyet artık Telegram'da.

Gündem yoğunluğundan gözünüzden kaçan haberleri görmek, son dakika gelişmelerini takip etmek ve Telegram'a özel içerikleri kaçırmamanız için kanalımıza abone olun. https://t.co/xqK2PpSgV0 pic.twitter.com/uu29S5hnYi — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 28, 2020

Bekaroğlu, Merkez Bankasının geçen yıl içinde yaklaşık 128 Milyar dolarlık rezervinin satış yoluyla eritilmesine ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Bütçe açığının son 10 yılda görülmedik bir seviyeye ulaştığını belirten Bekaroğlu, 'Görevden affını talep eden' Hazine ve Maliye Eski Bakanı Albayrak'ın buradaki rolünün de araştırılmasını istedi.

Bekaroğlu, Fuat Oktay’a yönelttiği önergede, “Türkiye ekonomisi Cumhuriyet tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Merkez Bankası rezervleri devasa bir negatif/açık pozisyona getirildi. Hazine döviz ve altın borçlandırılarak en pahalı TL borçlanmasından bile yüksek bir maliyetle borç yükü altına sokuldu. Bütçe açığı son 10 yılda görülmedik bir seviyeye ulaştı” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu

DÖVİZ ALICILARI KİMLERDİR?

Bekaroğlu’nun önergesindeki sorular şöyle:

- Merkez Bankasınca bizzat veya kamu bankaları kullanılmak üzere gerçekleştirilen net döviz rezervinin “swap”lar hariç eksiye düşmesine neden olan söz konusu satış işleminin yasal olup olmadığını araştırmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı, Devlet Denetleme Kurulu’na herhangi bir araştırma, inceleme ve kamu zararının tespit edilmesi talimatı vermiş midir, vermemişse vermeyi düşünmekte midir?

ERDOĞAN, DDK’YA TALİMAT VERDİ Mİ?

- Söz konusu satış işlemlerinin gerçekleşmesinde rolü bulunan eski Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Banka Meclisi Üyeleri, Para Politikası Kurulu Üyeleri, Merkez Bankası’nın diğer ilgilileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları, Kamu Bankalarının mevcut üst düzey görevlilerinin ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarının tespiti amacıyla Sayın Cumhurbaşkanı, Devlet Denetleme Kurulu’na herhangi bir soruşturma talimatı vermiş midir?

- Merkez Bankasınca bizzat veya kamu bankaları kullanılmak üzere gerçekleştirilen net döviz rezervinin “swap”lar hariç eksiye düşmesine neden olan söz konusu satış işleminin yasal olup olmadığını araştırmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı, Devlet Denetleme Kurulu’na herhangi bir araştırma, inceleme ve kamu zararının tespit edilmesi talimatı vermiş midir, vermemişse vermeyi düşünmekte midir?

- Söz konusu satış işlemlerinin gerçekleşmesinde rolü bulunan eski Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Banka Meclisi Üyeleri, Para Politikası Kurulu Üyeleri, Merkez Bankası’nın diğer ilgilileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları, Kamu Bankalarının mevcut üst düzey görevlilerinin ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarının tespiti amacıyla Sayın Cumhurbaşkanı, Devlet Denetleme Kurulu’na herhangi bir soruşturma talimatı vermiş midir?

- Merkez Bankası net döviz rezervlerinin swap işlemleri hariç eksiye düşmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyesi dönemin Hazine ve Maliye Bakanı hakkında da sorumluluğunun tespiti amacıyla Cumhurbaşkanlığı Makamınca herhangi bir mekanizma işletilecek midir?”