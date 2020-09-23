'Berat Albayrak ve Zarrab' konulu habere erişim engeli
Tele1'in, "Sarraf'ın kuryesi konuştu: Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Zarrab'a banka hesabı açtırdı" şeklindeki haberlerine erişim engeli getirildi.
İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 23 Eylül 2020 tarih ve 2020/6329 sayılı kararına göre "Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Zarrab'a banka hesabı açtırdığı yönündek habere erişim engeli getirildi.
Tele1'in "Sarraf'ın kuryesi konuştu: Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Zarrab'a banka hesabı açtırdı" haberi engellendi.
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