Berat Albayrak'ın atadığı Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları görevden alındı

01 Şubat 2021 Pazartesi, 03:58

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki bakan yardımcıları değişti. Yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Bülent Aksu ve Osman Dinçbaş görevden alınırken, yerlerine Şakir Ercan Gül ve Cengiz Yavilioğlu getirildi.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü’nü bitiren Şakir Ercan Gül, ardından Marmara Üniversitesi İşletme Muhasebe Finansman Bilim Dalı Vergi Denetiminde Analitik İnceleme Prosedürleri üzerine yüksek lisans yaptı. Halkbank Teftiş Kurulu’nda çalışan Gül, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda Maliye Müfettişliği yaptı.

İstanbul Defterdarlığında Defterdar Yardımcılığı görevinde bulunan Gül, ardından TMSF İkinci Başkanlığı görevini üstlendi. Gül, 2010’da TMSF Başkanlığı’na atandı. 22 Haziran 2012 tarihinde TMSF Başkanlığına yeniden görevlendirildi. 2017’de görev süresi dolmuştu.

BAŞKAN YARDIMCISIYDI

Dinçbaş’ın yerine atanan Cengiz Yavilioğlu ise Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın Maliye bakanlığı döneminde Maliye Bakan Yardımcısıydı. Ağbal, gibi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü'nden mezun olan Yavilioğlu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanı olarak göreve başladı. Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ, TEDAŞ Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ, Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ ve Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Başkanlıklarını yaptı. Yavilioğlu, son olarak AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

VARLIK FONU BAŞKANVEKİLİ DE DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de dün yayınlanan bir başka kararla Erişah Arıcan, Varlık Fonu Başkanvekili oldu. 1988’de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsü’nde araştırma görevlisi olarak başlayan Arıcan, 2005’te M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümünde Profesör ünvanını aldı.

2006-2015 arasında M. Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yaptı. 2015’te M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevine atandı. 1 Nisan 2016’da Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi, 27 Eylül 2018’de Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Arıcan 2018’de Varlık Fonu yönetim kurulu üyeliğine getirilmişti.

Arıcan, önceki gün yayınlanan kararla Albayrak'ın yerine başkanvekili oldu. Önceki başkanvekili Berat Albayrak’tı.