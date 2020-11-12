Berat Albayrak'ın istifasının ardından destek paylaşımını sildi
Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının ardından destek paylaşımını sildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından 'sağlık sorunları nedeniyle' bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Albayrak'ın istifasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan, ''Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, “Hem yerli ve millidir” diyerek #BeratAlbayrakYanındayız ve #beratalbayrakyalnizdegildir taglarını ekleyerek bir mesaj paylaştı.
Yerlikaya, Albayrak’ın “affını istediği” şeklindeki Cumhurbaşkanlığı açıklamasından sonra bu mesajını sildi.
Yerlikaya, 10 Kasım günü paylaştığı “Görev süresi boyunca yaptığı hizmetler ile ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayan Sayın Berat Albayrak’a teşekkür ediyor, bayrağı devralan @lutfielvan Bakanımıza yeni görevinde Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum” mesajına ise dokunmadı.
İşte silinen o paylaşım:
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