Berat Albayrak'ın istifasının kabulünün ardından AKP'den ilk açıklama
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının kabulünün ardından AKP'den ilk açıklama geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık koşullarını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada, ''Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir” denildi.
İletişim Başkanlığı'nın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'nun açıklaması dikkat çekti.
Kavuncu'nun paylaşımı şöyle:
''Reisimiz ne diyorsa o. Olanda hayır vardır. Sn Bakanımıza hizmetlerinden ve milli duruşundan dolayı teşekkür ederiz''
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