Besicileri dolandırıp, 7 milyon liralık vurgun yaptı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde besicilerden büyükbaş hayvanları alarak yaklaşık 7 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen Volkan K. hakkında yapılan bireysel şikayetler, takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Birbirleriyle tanışan besiciler aynı kişi tarafından dolandırıldıklarını fark edip, şikayetçi olunca Volkan K. ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı.
Gölcük ilçesindeki köylerde besicilik yapan Adem Şen, Osman
Tukat, Fuat Taştan, Cüneyt Tezgen ve Selahattin Kurt, farklı zamanlarda Volkan
K. ile hayvan satışı konusunda anlaşarak büyükbaş hayvanları teslim etti. Ancak
Volkan K., aldığı hayvanların parasını ödemedi, bir süre sonra da ortadan
kayboldu. Besicilerin Cumhuriyet savcılıklarına bireysel olarak yaptıkları
başvuruları takipsizlik kararıyla sonuçlandı.
Bir süre sonra birbirleri ile tanışıp, aynı kişi tarafından
dolandırıldıklarını fark eden besiciler, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı’na
giderek birlikte başvuru yaptı. Yaklaşık 4 ay önce yapılan başvuruyu ‘nitelikli
dolandırıcılık’ kapsamında değerlendiren Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı,
dosyayı Sulh Ceza Mahkemeleri’ne gönderdi. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti,
yakalanan Volkan K.’nın tutuklanmasına karar verdi. Volkan K. cezaevine
gönderildi.
İKİ KEZ DOLANDIRILDI
Volkan K. tarafından iki kez dolandırılan Adem Şen,
"2018 yılı Kurban Bayramı öncesinde Volkan K., bir arkadaş vesilesiyle
gelip benden 400 bin TL değerinde hayvan aldı. Benim paramı ödedi. Daha sonra
Gölcük, İzmit, Karamürsel’deki vakıf ve kurslarla anlaşma yaptığını ve 500 adet
hayvana ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu hayvanları benim temin etmemi istedi. Ben
de 500 adet hayvan temin edemeyeceğimi söyledim. Fakat 250 tane hayvanı temin
ettim. Volkan Kartal bu 250 hayvanın ödemesini yapmadı ve beni dolandırdı. Olay
olduğunda 250 adet hayvan 2 milyon 120 bin TL değerindeydi. Bu paranın 500 bin
TL’sini ödedi. 1 milyon 600 bin TL’sini ise ödemedi. ‘Yurt dışından hayvan
getirerek ödeyeceğim, bir çiftlikte hayvanlarım var onlarla ödeyeceğim ve
bankadan kredi çekip ödeyeceğim’ gibi türlü bahaneler sundu. Ancak hiçbir
şekilde benim paramı ödemedi. Daha sonra yurt dışından hayvan getireceğini
söyledi. Bu hayvanları getirebilmek için nakit paraya ihtiyacı olduğunu,
doların yükseldiğini ve bu yüzden hayvanlara parasına yetmediğini söyledi. Ben
de elimdeki imkanlarla, eşimden, dostumdan borç alarak 243 bin TL daha para
verdim. Fakat Volkan K. bunları da aldıktan sonra benimle irtibatı kesti ve
beni dolandırdı. Ben tek başıma savcılıklara 5 kez şikayetçi oldum. Bunların
hepsinde takipsizlik kararları geldi.” dedi.
Cumhuriyet Savcılığı’na hep birlikte gittiklerini söyleyen besici Şen, "Ben daha sonra 5-6 kişiyi daha benim gibi dolandırdığını öğrendim. Onlarla birleşerek hep birlikte Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduk. Sağ olsunlar, 4 ay önce savcılık bu konuyla ilgili bir çalışma başlattı. Volkan K. şu anda dolandırıcılıktan tutuklandı, cezaevinde. Ben mağdurum, paramı alamadım. Devletimden, yetkililerden bu konuda yardım bekliyorum. Paramı almak istiyorum. Ben de borçluyum. Devletten kullanmış olduğum kredimi ödeyemedim. Esnaf arkadaşlarımdan aldığım borçlarımı ödeyemedim. Çocuklarımı okula gönderemiyorum. Benim bakmakla yükümlü olduğum 5 tane çocuğum var. Ben çok mağdur durumdayım. Yetkililerden yardım bekliyorum." diye konuştu.
'PARAYI PEŞİN İSTEDİM AMA YİNE DE DOLANDIRILDIM'
"2018 yılında Kurban Bayramı’ndan sonra Volkan K.
geldi. Benim ahırda 10 tane hayvanım vardı. Bunların değerini ben biçtim, o da
kabul etti. Paramı peşin alacağımı söylediğimde hiçbir sıkıntı olmayacağını
söyledi. Ertesi gün ahırın önüne kamyonu yanaştırdı. Kamyonu getirdiğinde saat
sabah 07.00 idi. Hayvanları arabaya yükledik. ‘Volkan parayı ver, beraber
sayalım’ dedim. O da, ‘Ağabey saat daha 07.00, ben bu hayvanları mezbahaya
götürüyorum. O işi halledeyim, o arada bankalar da açılsın. Saat 10.00’da
seninle bankanın önünde buluşalım. Benim hesaptan senin hesabına parayı
aktaralım’ dedi. Ben kendisini daha önceden tanıdığım için bir anlık gafletle malımı
verdim. Daha sonra saat 10.00 oldu. Volkan’ı aradım, telefonu kapalıydı. Şu
anda Volkan K. tutuklu. Fakat bizim mağduriyetimiz nasıl giderilecek, onu merak
ediyorum. Verdiğimiz parayı nasıl geri alacağız? Benim 123 bin TL alacağım
var.”
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