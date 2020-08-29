Beşiktaş, 3 genç oyuncuyu kiraladı

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 17:25

Beşiktaş Kulübü, genç oyuncularıyla ilgili açıklamada bulundu. Ahmet Gülay ve Serdar Saatçı’nın sözleşmeleri yenilenirken, Abdullah Aydın’la da sözleşme imzalandı. 3 futbolcu, kiralık olarak başka kulüplere gönderildi.

Beşiktaş, genç futbolcuların sözleşmelerini uzattı. Siyah-beyazlı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Ahmet Gülay ve Serdar Saatçı’nın sözleşmelerini yenilediğini, genç orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzalandığını ifade etti. Bu futbolculardan Ahmet Gülay, Alanyaspor’a, Kerem Kalafat, Giresunspor’a ve Abdullah Aydın da Altay’a kiralık olarak gönderildi.



