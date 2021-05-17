Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Aboubakar gerçeğini açıkladı

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 08:26

Beşiktaş, 16. şampiyonluğunu Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminde, Sergen Yalçın'ın idaresinde kazandı. Her iki taraf için de ilk sayılan şampiyonluk; gerek camiayı gerekse taraftarı sevince boğdu. 2019 yılında başkanlık görevine gelen Çebi ve 2020'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Yalçın; 42 haftalık Süper Lig serüveninden zaferle ayrıldı.

Şampiyonluk sonrası Ahmet Nur Çebi, NTV'ye konuştu. Çebi, Aboubakar'ın son durumunu, Fatih Terim hakkında çıkan "Alkışlayacaklar" haberlerini ve gelecek yıl planlamasını anlattı.

İşte Başkan Çebi'nin sözleri:

"HUZURLUYUM..."

Ahmet Nur Çebi: "Mutluyum, huzurluyum. Biraz yük kalktı omuzlarımdan. İki gün sonra maçımız var sonrasında transferler, sözleşmeler. Süreç devam edecek.

Hocam ve futbolcularımın bunu yapabileceğini gördükten sonra 'Biz şampiyon olacağız' dedim."

Fatih Terim'in 'Alkışlayacağız' demesi üzerine benim sözlerim başka yönlere çekildi. Rakibiniz için ne yapabilirsiniz? Alkışlarsınız, ben de bunu belirttim.

"DOKTOR 'OYNAYABİLİR' DEDİĞİ AN..."

Aboubakar ile ilgili doktor raporumuz var. Doktor 'Oynayabilir' dediği an oyuncumuz gelir oynar. Bunun dışında herhangi bir şeyi doğru bulmuyorum. Niye gündemi böyle değiştirmeye çalıştılar anlamadım.

"SAKAT FUTBOLCUYU OYNATAMAZSINIZ..."

Sözleşme konusuyla alakası yok. Öyle olsaydı Sivasspor maçına çıkmazdı. O gün bizi kırmayan futbolcu bugün neden böyle bir şey yapsın ki? Oyuncu sakat. Sakat futbolcuyu oynatamazsınız."