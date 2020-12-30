Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı

30 Aralık 2020 Çarşamba, 13:25

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı. Daha önce Mayıs ayında koronavirüse yakalanan Çebi, tedavi altına alındı. Çebi'nin en az 1 hafta tedavisi hastanede devam edecek.



