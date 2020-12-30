Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi 2. kez pozitif çıktı.
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı. Daha önce Mayıs ayında koronavirüse yakalanan Çebi, tedavi altına alındı. Çebi'nin en az 1 hafta tedavisi hastanede devam edecek.
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