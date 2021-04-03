Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, antrenmanı takip etti
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2’nci Başkan Adnan Dalgakıran, Asbaşkan Emre Kocadağ, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar antrenmanı izledi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2’nci Başkan Adnan Dalgakıran, Asbaşkan Emre Kocadağ, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül ile Futboldan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cenk Sümer, futbol takımının bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanı izledi.
Başkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlılarının çalışmasını takip ettiği sırada sohbet ettiği teknik direktör Sergen Yalçın’a Kasımpaşa maçında başarılar dilerken, tedavisine devam edilen futbolcular Ajdin Hasic ile Bernard Mensah'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.
Video Haberler
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
- Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın
- Tokat'taki feci kaza anları kameraya yansıdı
- Beykoz'da düğün konvoyunda rezaletin görüntüleri
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
En Çok Okunan Haberler
- Hande Sarıoğlu ekranlara göbek atarak döndü
- Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!
- Son seçim anketinde ittifaklarda son durum!
- Portakalın faydaları ve zararları nelerdir?
- CHP'de Muhsin Yazıcıoğlu istifası
- Kaymakam ölü bulundu
- Anjiyo olan Gergerlioğlu ile ilgili yeni açıklama
- Demirtaş’tan pazarlık iddiası
- Tümgeneral'den kandil mesajı
- Rabia Naz olayındaki şüpheyi artıran ölüm