Beşiktaş Başkanı Çebi de yabancı sınırlamasına karşı!
BEşiktaş Başkanı Çebi, "Sergen Yalçın'ın basın toplantısında söylediği sözlerin arkasındayım. Kaç yabancı hakkımız varsa hepsinin sahada olması lazım.
Beşiktaş Kulübü Ahmet Nur Çebi, yeni yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulundu. Çebi, "Sergen Yalçın'ın sözlerinin arkasındayım" dedi.
Çebi'nin konuşması şöyle: "Sergen Yalçın'ın basın toplantısında söylediği sözlerin arkasındayım. Kaç yabancı hakkımız varsa hepsinin sahada olması lazım. Bunun dışında kafa karışıklığına gerek yok. Türk futbolcu yetiştirme konusunda rakamlar üzerinden ilerleyemyiz. Altyapı tesisleri için gerekli yatırımlar yapılmadıktan sonra sadece sayıyı değiştirerek futbolcu yetişmez. Sahada daha fazla futbolcunun oynaması altyapıdaki genç oyuncular için de örnek teşkil edecektir.
"YABANCI SINIRLAMASI YERİNE..."
Genç futbolcular rol model olarak ağabeylerini örnek alacaktır. Bu da onların gelişimine katkı sağlar. Altyapıdan futbolcu çıkartıp oynatan kulüplere de belirli kriterleri karşılaşması karşılığında prim verilebilir. Yabancı sınırlaması yerine kulüplere ekonomik açıdan teşvik verilebilir. Örneğin yerli futbolcular için ödenen ücretlerdeki vergi oranı düşürülüp, yabancı oyunculardan alınan veri oranı yükseltilebilir."
Kaynak: Ajansspor
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