Beşiktaş Başkanı Çebi, hakemlerin baskı altında olduğunu söyledi ve "Adalet" dedi!

27 Mart 2021 Cumartesi, 07:59

Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Güntekin Onay’ın sunduğu beUNITED’a konuk oldu. Çebi, Türk Futbolunun açmazlarına net öneriler getirdi. Ahmet Nur Çebi, kulüplerin geleceğini ipotek altına alan hatalardan gelir kaynaklarının çeşitlendirilememesine borç yapılandırma anlaşmasından Kulüpler Birliği Vakfı’nın yeni yaklaşımlarına kadar birçok konuya değindi. Çebi ayrıca, ligde lider konumda bulunan Beşiktaş’a dair merak edilenleri, şampiyonluk yarışını ve Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’la ilgili düşüncelerini de paylaştı.

İşte Çebi'nin sözleri:

"Futbolun en güzel tarafı sahada oynandığı zaman içindeki keyiftir. Bittikten sonra 5-10 dakika bunun keyfini sürersiniz. Arkadaşlarınızla şakalaşırsınız ama bu burada kalmalı ve bir sonraki haftaya heyecanla seyredeceğiniz maçı beklemelisiniz. Aradaki o yaşanan bir sürü itiş kakış, söylemler, hoş olmayan tavırlardan artık uzaklaşmamız gerekiyor. Taraftarımız bizden alacakları mesajlarla bu işlerden uzaklaşacaklar. Bunun için kulüp başkanlarına çok önemli görevler düşüyor. Adaletsizlik ve haksızlık duygusunu hissettiğiniz zaman infial ediyorsunuz. Onun için bütün mesele tabii ki infial etmemek için gerekli sabrı göstermektir ama birinci vazife, size haksızlık ve adaletsizliği yapanların bu tavırdan uzaklaşması gerekmektedir. Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz.

Programlar hakemlerin tartışıldığı programlar haline geldi. Bu tartışmalar sonuçta seyirciler tarafından taraftarlar tarafından seyrediliyor. Sonuçta onlar da etkileniyorlar bundan. Biz bir şey söylediğimizde hemen aynı yorumcular bize tepki gösteriyorlar. Hocalarımız çıkıyor hakemlerle ilgili bir yorum yapıyor. Maçı kaybetmiş veya istediği gibi maç yürümemiş veya hakkını alamadığını düşünüyor. Yönetici aynı şeyi yapıyor ama bir taraf daha var ki, televizyon programları. Adalet nedir? Gelirin iyi paylaşılması lazım. Maç sonuçlarının realize edilirken hakemlerimizin az hata yapması lazım veya mümkün olduğu kadar hiç yapması lazım. Ancak şunu belirtmek istiyorum ki taraftarın bir şekilde kendini kötü hissettiği anlar oluyor.

Bakanlığın hazırladığı yasanın içerisine koyma durumları var. Koyulursa çözülmüş olacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zaten bu kurulları sağlıklı bulmadığını beyan etti. Biz de uyum için yapmak zorundayız. Bunların görev almadan önce nasıl seçileceği şeklindeki değişiklikle ilgili kulüplerimizin talebi oldu. Biz de destekliyoruz. Kurullar artık genel kurullarda, genel kurul üyelerinin oylarıyla seçilsin. Yönetim kurulları tarafından seçilen kurullar olmasın.

TFF kurulardan oluşuyor. Bu kurulların sağlıklı çalışmadığı, adil olmadığı, olamadığı şeklinde algılar var. Bu algıların yıkılabilmesi maalesef bugüne kadar mümkün olmadı. Bazen de bakıyorum ve hak veriyorum. Standart yok. Şu an ortalıkta yok ama şu anda bizler acı çekiyoruz. Bu paraları nasıl bulacağız? Nasıl yapacağız? Bu kulüpler çok büyük değerlerdir. Cumhuriyetten evvel kurulmuş değerlerdir. Yasa bunun için. Borçlandırmazsın. Borçlandırdıysan da elini kolunu sallayarak dolaşamazsın. Şu anda dönün bakın. Birçok kulübün bu hale gelmesine sebebiyet veren yöneticiler sokaklarda elini kolunu sallayarak geziyorlar. Spor yasası, yönetici arkadaşlarımızın bundan sonra bu değerli kulüplere zarar verebilecek tavır ve davranışlardan uzak durmasını sağlayacak. Yasanın asıl amacı ve bizi ilgilendiren tarafı bu olacak.

EKONOMİK DURUM

Başarı istiyorsan çok iyi scout yapacaksın. O bütçede çok pahalı olmamış ama yıldız olabilecekleri bulacaksınız, böylece kulüplerinize hem başarıyı hem de ekonomik getiri sağlamış olacaksınız. Bu anlaşmanın içerisine baktığınız zaman, başka çareniz kalmadı. 1 buçuk sene sonra elimizde 10 liramız yok. Bu 10 liranın 5’i bankaya ait. 5 lirası da kulübe ait. 5 liralık takım yapacaksın kardeşim. Kendini buna göre ayarla.

Yayıncı kuruluşla iyi ilişkiler içerisinde olmamız gerekiyor. Pandemi varken yayıncının zor durumda kalmadığını söylemek mümkün mü? Zor durumda kaldı herkes. Dekoder satışlarında korsan yayınların önüne geçilmek gerekiyor. Umarım bu korsan yayınlarını ortadan kaldırır ve yayıncı kuruluştan daha fazla gelir elde ederiz. Bu sadece korsan yayın için geçerli değil.

"HAKEMLERİMİZ MAÇA ÇIKMADAN DARBE YİYORLAR"

Kulüpler Birliği olarak geçmişte hakemlik yapmış kişilerle bir çalıştay yapmak istiyoruz. Buradan alacağımız ve vereceğimiz fikirlerle oluşacak bir tabloyu TFF'ye sunmak istiyoruz. Genç hakemlerin taraftarıyım, yaşlılar hata yapacağına bırakın gençler yapsın. Eksiler, artılar, şöyle olsa daha iyi olur gibi bir çalıştay planı içerisindeyiz. Sayın federasyon başkanımız; 'Bizim hakemlerimiz çok iyi, yurt dışına hakem gönderiyoruz' diyor ama benim derdim bu değil ki; hakemlerimiz gidiyorsa gitsin. Özellikle derbide yapalım dedim. Benim derdim şu: Bizim hakemlerimiz yurt dışına gidebiliyorsa gitsin, yabancı hakemler de buraya gelebiliyorsa gelsin. Derbiye gelen hakemlerimiz derbide maç yönettikleri için ya Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Trabzonspor taraftarları tarafından mimlenmişler. Hakemlerimiz maça çıkmadan darbe yiyorlar. 50 yıldır Türk futbolu var. Halen hakemler tartışılıyor. O günde var bugünde. Maça çıkacak hakemin baskı altında olmasını engellemek lazım. Derbiler için demiyorum bunu, öteki maçlar da çok önemli.

SERGEN YALÇIN KONUSU

Sergen hocamız uzun süredir hizmet ediyor. Hocamızı teknik direktörlüğe getirerek doğru bir iş yapmış olmaktan onur duyuyorum. Hocamız bizim için kıymetlidir. Düzgün biridir, çalışkandır, akıllıdır ve zekidir. Hocamın meziyetleri benim için üst düzeyde. Kendisiyle uzun yıllar devam etmeyi düşünüyoruz. Kontratla ilgili gündeme gelenler doğru değil. Hocamın meziyetleri Beşiktaş için çok önemli ve üst düzeyde."