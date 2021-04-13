Beşiktaş Belediyesi'nden örnek proje: İhtiyaç haritası

13 Nisan 2021 Salı, 12:58

Beşiktaş Belediyesi, sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlarla yardımseverleri bir araya getireceği ‘Beşiktaş İhtiyaç Haritası Sosyal Yardım Yönetim Sistemi’ projesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Bugün Mustafa Kemal Merkezi’nde gerçekleşen lansman ile projenin detaylarını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve İhtiyaç Haritası Kurucu Ortaklarından Mert Fırat açıkladı.

Başlatılan sosyal dayanışma ile ihtiyaç sahipleri kişilerin kira, fatura, burs, tablet gibi ihtiyaçlarının yardımsever kişiler tarafından karşılanacağı bildirildi.

Projenin detayları hakkında bilgi veren Başkan Rıza Akpolat, “Burada ihtiyaç sahibi ailelerle yardım yapacak vatandaşlarımızı bir portalda bir araya getiriyoruz. Bu projeyi kazandırmış olmaktan mutluyuz. Beşiktaş gelir ve eğitim seviyesi çok yüksek görünen bir yer. Burada ihtiyaç sahibi olarak tanımlanan hane sayısı azdır ya da yoktur diye görünüyor. Ancak biz bu çalışmalarımız neticesinde gördük ki 118 olan ihtiyaç sahibi hane sayısı, bin 228’e çıkmış. Biz bunun 2 bin 500’lerde olduğunu biliyoruz. Beşiktaş’ta durum böyleyken diğer ilçelerde bu sorun daha derin hissedilebilir. Bu projenin örnek olarak görüleceğini ve her tarafa yayılacağını düşünüyorum” diye konuştu.

93 BİN 540 HANEYİ, 11 BİN ESNAFI ZİYARET

“Birliği, beraberliği, dayanışmayı yönetim anlayışımızın merkezine koymuş bir belediyeyiz” diyen Akpolat, şunları söyledi:

“Biz bütün komşularımızın ihtiyacı olan her konuda yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren çeşitli projeler gerçekleştirdik. Kısa bir zaman önce Beşiktaş’ta kurduğumuz saha çözüm ekibiyle 93 bin 540 hanemizi ziyaret ettik. Yaklaşık 11 bin esnafımızı, kamu kurum ve kuruluşunu ziyaret ettik. Beşiktaş’ta girilmedik ev bırakmadık. Maske ve dezenfektan ihtiyaçlarını karşıladık.”

İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN ARTACAĞI ÖN GÖRÜLÜYOR

İhtiyaç sahibi haneleri tespit etmek için anket çalışmaları yaptıklarını belirten Akpolat, “Beşiktaş’ta ihtiyaç sahibi aile konumunda kaymakamlıktaki veriler yaklaşık 118 haneydi. Saha çözüm ekibimizin yaptığı çalışma neticesinde ortaya çıkan rakam bin 228 hane oldu. Bu rakamın çok daha yüksek olduğunu gördük. Bu rakam bize ‘ben ihtiyaç sahibiyim’ diyen hane sayısı. Bir bu kadar da bunu söyleyemeyen komşumuz olduğunu hem çağrı merkezine gelen telefonlardan hem de sosyal medyadan iletilen bildirimlerde görüyoruz. Pandemi koşulları devam ettikçe bu rakamın da 2-3 katına çıkacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

HALK MAĞAZALARI HAZIRLADIK

Yaptıkları çalışmalardan örnekler sunan Akpolat, “Tespit ettiğimiz hanelerle ilgili halk mağazaları hazırladık. Burada vatandaşlarımıza hazırladığımız halk kartlarını dağıtacağız ve ihtiyaç sahibi aileler bu kartlarla halk markete gidip oradan sağlıktan gıdaya, tekstil ürünlerine, beyaz eşyaya ulaşabilecekler. Kartlara bir kredi tanımlandı ve alışverişlerini oradan yapabilecekler. Beşiktaş’ta hızlıca bir aş evi de hazırladık. Günde 7 bin 500 kişiye yemek verecek nitelikte bir aş evini de kazandırdık. Katılımcı bir anlayışla Beşiktaş’ı yöneteceğimize söz vermiştik. Bu sözümüzün gereğini yerine getirdik” dedi.

MERT FIRAT: ÖRNEK OLABİLECEK BİR MODELLEME

besiktas.ihtiyacharitasi.org sayfasına kavuşmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Mert Fırat ise, “Başkanın yaptığı çalışmaları biz de yakından takip ettik. Bu süreçlerin hepsinde özverili bir çalışma var. İstanbul’daki birçok ilçe belediyesine örnek olabilecek bir modelleme söz konusu olacak.Bu sayfaya geçmişte yapılan çalışmaları da gireceğiz. Çalışmalar sayesinde yeni ihtiyaçları da görebileceğiz” ifadelerini kullandı.



