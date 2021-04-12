Beşiktaş borsada da ucuşta!

12 Nisan 2021 Pazartesi, 13:42

Lider Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'u 4-2 yenmesinin ardından Borsa İstanbul'da hisseleri güne yükselişle başladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ise hisseleri haftaya düşüşle başladı.

DEĞERİ REKOR KIRDI

Beşiktaş'ın hisseleri güne yüzde 8.9 artışla başladı. Beşiktaş'ın değeri de 2.9 milyar lirayı aşarak yeni bir rekor kırdı. Sezon başında siyah beyazlıların Borsa İstanbul'da değeri 750 milyon liraydı.

3 TAKIM DA DÜŞTÜ

Fenerbahçe haftaya yüzde 8.9 düşüşle başladı. Sarı-lacivertlilerin değeri de 3 milyar liraya geriledi. Galatasaray'da haftasonu kaybedilen puanların etkisiyle güne yüzde 10'luk kayıpla başladı. Sarı kırmızılıların değeri 2 milyar liranın altına inerek 1.9 milyar lira oldu. Trabzonspor'un da hisseleri haftaya yüzde 3.8 düşüşle başladı. Kulübün değeri ise 995 milyon liraya indi.

Kaynak: Ajansspor