Beşiktaş borsada da ucuşta!
Lider Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'u 4-2 yenmesinin ardından Borsa İstanbul'da hisseleri güne yükselişle başladı
Lider Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'u 4-2 yenmesinin ardından Borsa İstanbul'da hisseleri güne yükselişle başladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ise hisseleri haftaya düşüşle başladı.
DEĞERİ REKOR KIRDI
Beşiktaş'ın hisseleri güne yüzde 8.9 artışla başladı. Beşiktaş'ın değeri de 2.9 milyar lirayı aşarak yeni bir rekor kırdı. Sezon başında siyah beyazlıların Borsa İstanbul'da değeri 750 milyon liraydı.
3 TAKIM DA DÜŞTÜ
Fenerbahçe haftaya yüzde 8.9 düşüşle başladı. Sarı-lacivertlilerin değeri de 3 milyar liraya geriledi. Galatasaray'da haftasonu kaybedilen puanların etkisiyle güne yüzde 10'luk kayıpla başladı. Sarı kırmızılıların değeri 2 milyar liranın altına inerek 1.9 milyar lira oldu. Trabzonspor'un da hisseleri haftaya yüzde 3.8 düşüşle başladı. Kulübün değeri ise 995 milyon liraya indi.
Kaynak: Ajansspor
Video Haberler
- CHP'li Tezcan'dan '128 milyar dolar' sorusu
- AKP hesabından yapılan paylaşıma sert tepki
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan salgın mesajı
- Akılalmaz ihmal! BionTech aşıları boşa gitti
- Sosyal medyada gündem olan Hafize Aydağ konuştu
- Ural'ın Montrö ve Kanal İstanbul yorumuna tepki yağdı
- Kabine toplantısı öncesinde flaş iddia
- Portakal'dan, Erdoğan'a sert tepki
- Kabine toplantısından önce çarpıcı açıklama
- Çinli yetkiliden aşı itirafı! Yeni planı açıkladı
- Valilikten, Almanya'ya gönderilen 43 kişi için açıklama
- Peker cephesinden TRT spikeri Dede'ye ağır sözler