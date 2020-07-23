Beşiktaş, Burak'a tek bir şartla izin verecek
Beşiktaş’tan 12 milyon TL alacağı bulunan tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz 6 milyon lirayı talep ederken geriye kalan 6 milyon TL’nin bonservis ücreti olarak sayılmasını talep etti.
Ocak 2019’da olaylı şekilde Beşiktaş’a transfer olan 35 yaşındaki golcü Burak Yılmaz, Fransa’nın Lille takımına transferi için siyah beyazlı kulüpten izin istedi.
Beşiktaş’tan 12 milyon TL alacağı bulunan tecrübeli futbolcu, 6 milyon lirayı talep ederken geriye kalan 6 milyon TL’nin bonservis ücreti olarak sayılmasını talep etti. Ancak Beşiktaş yönetimi 12 milyon TL’nin tamamının bonservis bedeli sayılmasını istedi.
Milli futbolcu ve kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken, İstanbul’a gelen Lille yöneticilerinin transferi bitirmek için yoğun çaba sarfediyor.
Fransa’nın köklü kulübü Lille, Burak Yılmaz’a yıllık 2,5 milyon euro maaş vermeyi planlarken, yıldız ismin gelecek sezon Ligue 1’de forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
Kaynak: Skor
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