Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Süper Lig’in 17. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Beşiktaş, Süper Lig’in 17. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün oynanan Kayserispor maçında forma giyen futbolcular, sahada yapılan rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas, 5’e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.
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