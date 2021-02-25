Beşiktaş Denizlispor'u ağırlıyor

25 Şubat 2021 Perşembe, 14:03

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u sahasında ağırlayacak. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maç beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

Geçen haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. 21 puanlı Yukatel Denizlispor ise düşme hattında bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 3-2 kazanmıştı.

VİDA VE N'SAKALA DÖNÜYOR

Sarı kart cezalısı olan Domagoj Vida ile kırmızı kart cezalısı olduğu için 25. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Fabrice N'Sakala, Denizlispor maçıyla siyah-beyazlı kadroya geri dönecek. İki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde yarınki müsabakada forma giyebilecek.

SAKAT 3 FUTBOLCU İYİLEŞTİ

Gençlerbirliği maçında sakatlanan Rachid Ghezzal, dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Cezayirli oyuncunun yanı sıra Trabzonspor maçında sakatlanarak bir süre sahalardan uzak kalan Rıdvan Yılmaz ile antrenmanda sakatlık geçiren Oğuzhan Özyakup'un tedavileri de sona erdi.

Dizinde ödem tespit edilen Cenk Tosun ile tedavisi devam eden Francisco Montero'nun ise yarın oynanacak karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta yarın oynanacak karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üç sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza yarın oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde 28. haftada deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor maçında görev yapamayacak.