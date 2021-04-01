Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı’nda 8 pozitif
Beşiktaş Basketbol Takımı’nda 4 A Takım oyuncusu, takımla antrenmana çıkan 2 altyapı oyuncusu ve teknik ekipten de 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı’nda 4 A Takım oyuncusu, takımla antrenmana çıkan 2 altyapı oyuncusu ve teknik ekipten de 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Erkek Basketbol Takımımızın sporcuları ile teknik ve idari ekibine, ING Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftasında oynayacağımız Bahçeşehir Koleji maçı öncesi rutin Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde; dört A Takım sporcumuzda, iki A Takımımızla antrenmanlara çıkan altyapı sporcumuzda ve teknik ekibimizde bulunan iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızla teknik ekibimizde yer alan kişilerin tedavi, takip ve izolasyon programına ilgili protokoller uyarınca başlanmıştır" denildi.
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