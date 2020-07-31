Beşiktaş Fatih'i verdi, Welinton'ı aldı!
Alanyaspor'un sol beki N'Sakala'yı alan Beşiktaş, şimdi de savunmacı Weliton'u renklerine bağladı.
Beşiktaş transferde hızlı.
Alanyaspor'un sol beki N'sakala'yı alan Beşiktaş, şimdi de savunmacı Weliton'u renklerine bağladı.
Weliton'a karşılık Sivasspor'dan dönen orta alan oyuncusu Fatih Aksoy bonservisi ile Alanyaspor'a verildi.
Fatih Sivasspor'un gözdesiydi.
Ne var ki Sivasspor'da önemli işlere imza atan 22 yaşındaki Fatih'in 31 yaşındaki Welinton'la takası Siyah-Beyazlı camiayı ikiye böldü. Bir grup üye bu transfere karşı çıktı.
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