Beşiktaş Rizespor maçında ikinci gol de Larin'den

06 Ocak 2021 Çarşamba, 19:05

Beşiktaş, Rizespor'la karşılaşıyor.

Geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, Galatasaray’ın yenildiği ve Fenerbahçe ile Alanyaspor’un karşılaşacağı haftada mutlak 3 puan alarak puan farkını açmak istiyor. Ligde 3 maçtır yenilmeyen 20 puanlı Çaykur Rizespor ise zorlu deplasmanda formunu devam ettirmek istiyor.

18. dakikada Aboubakar'la başlayan atakta Oğuzhan'ın ortasını Larin ağlara gönderdi: 1-0.

31. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Larin kendisinin ve takımının 2. golünü attı: 2-0.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinto, Vida, Rıdvan, Josef, Necip, Oğuzhan, Larin, Nkoudou, Aboubakar

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Emir, Talbi, Meriah, Melnjak, Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay, Skoda