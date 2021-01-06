Beşiktaş Rizespor maçında ikinci gol de Larin'den
Beşiktaş, Rizespor'la karşılaşıyor.
Beşiktaş, Rizespor'la karşılaşıyor.
Geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, Galatasaray’ın yenildiği ve Fenerbahçe ile Alanyaspor’un karşılaşacağı haftada mutlak 3 puan alarak puan farkını açmak istiyor. Ligde 3 maçtır yenilmeyen 20 puanlı Çaykur Rizespor ise zorlu deplasmanda formunu devam ettirmek istiyor.
18. dakikada Aboubakar'la başlayan atakta Oğuzhan'ın ortasını Larin ağlara gönderdi: 1-0.
31. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Larin kendisinin ve takımının 2. golünü attı: 2-0.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinto, Vida, Rıdvan, Josef, Necip, Oğuzhan, Larin, Nkoudou, Aboubakar
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Emir, Talbi, Meriah, Melnjak, Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay, Skoda
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