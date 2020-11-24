Beşiktaş şut çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını, bu sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2020 Salı, 14:54
Beşiktaş şut çalıştı
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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarının ardından taktik program uygulandı. İdman, üç takım halinde oynanan turnuva maçları sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.


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