Beşiktaş şut çalıştı
Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını, bu sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarının ardından taktik program uygulandı. İdman, üç takım halinde oynanan turnuva maçları sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.
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