Beşiktaş şut çalıştı

24 Kasım 2020 Salı, 14:54

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarının ardından taktik program uygulandı. İdman, üç takım halinde oynanan turnuva maçları sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.