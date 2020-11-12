Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Görevi bırakmam söz konusu olmaz"

12 Kasım 2020 Perşembe, 15:47

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulüpten ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından bir röportajı yayımlanan Sergen Yalçın, "Bu tür haberlerin çıkması üzücü. Herkesin bilmesi gereken bir şey var. Beşiktaş benim için normal bir kulüp değil. Normal bir kulüpte çalışmış olsaydım bunlar gündeme gelebilirdi ama burası bunların gündeme gelebileceği yer değil benim için. Beşiktaş'ta görevi bırakmam söz konusu olmaz. Benim böyle bir şey yapma lüksüm de yok." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı camianın sembol isimlerinden biri olduğunu ve böyle bir dönemde görevi bırakmasının mümkün olmayacağını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Beraber çok zor şartlarda yola çıktık. Bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor, olabilir bunlar futbolda var ama sonuçta toparlayamayacağımız bir durum da değil. Geçen sene de çok zor şartlarda göreve başladık. Bu sene de aynı süreç devam ediyor ama bunu yavaş yavaş toparlayacağız gibi duruyor. İyi çalışıyor çocuklar. Kovid olmasa, hayat normal olsa işler çok daha farklı olabilir. Böyle bir süreçte zor. Hem hastalıkla uğraşmak, hem antrenman yapmak hem maç oynamak kolay değil. Herkes için böyle sadece kendimi kastetmiyorum. Lütfen bu tür haberler yapmayın. Benimle ilgili böyle haberler olmaz. Ben zaten Beşiktaş kimliği olan bir hocayım, ben zaten buranın adamıyım. Bu camianın sembol isimlerinden biriyim. Burada benim böyle bir dönemde bırakma kararı almam mümkün değil. Bu tür haberler yapmayın, yapanlara da itibar etmeyin. Bu haberler herhalde bizi, kulübü yıpratmak amacıyla çıkıyor. Oyuncularımızla ilgili böyle haberler fazlaca yer alıyor sezon başından beri. Bunlara anlam vermek mümkün değil böyle bir süreçte. Pandemi dönemi, zor bir süreç. Bir seneden beri zor şartlar altında herkes mücadele ediyor. Seyirci yok, bir sürü problem var. Bir sürü oyuncumuzda kovid hastalığı meydana geldi. Son günlerde 5-6 oyuncumuz kovid oldu, onları da bir süre kullanamayacağız gibi görünüyor."