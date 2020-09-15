Beşiktaş ünlü golcüye imzayı attırıyor!

15 Eylül 2020 Salı, 08:23

Beşiktaş’ta golcü transferi krizi Nikola Kalinic ile çözülüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ısrarlı isteği üzerine siyah-beyazlı yönetim, kesenin ağzını açtı. 32 yaşındaki Hırvat forvetin senelik 2.5 milyon Avro'luk maaş talebi onaylandı. Atletico Madrid'le kiralama konusunda yapılan pazarlıklarda çözüme ulaşmaya çok yakın olan Beşiktaş, 1 hafta içerisinde yıldız forvetin transferini açıklamayı hedefliyor.

Sergen Yalçın'ın 1.87 boyundaki golcüyle telefon görüşmesi yaptığı ve Kalinic'in siyah-beyazlı formayı giymek için söz verdiği ileri sürüldü. Geçen sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki Hırvat santrfor Kalinic, Serie A'da oynadığı 15 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı. Daha önce Milan ve Fiorentina'da da forma giyen Kalinic, Hajduk ve Dnipro'da sergilediği başarılı performansın ardından major liglerde boy gösterdi.

SANGARE TAMAM!

Kartal'ın transfere en ihtiyaç olduğu bölgelerden biri de sağ bek mevkisi. Siyah-beyazlılar, Nazım Sangare transferi için Antalyaspor ile imza aşamasına geldi. Bonservis bedeli ve ödeme planında uzlaşma sağlandı. Milli futbolcunun 4 yıl imza atması bekleniyor.

Kaynak: Sözcü-Skor