Beşiktaş'a son dakika sürprizi!
Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın eski oyuncularından Bruma'yı kiralamak için PSV Eindhoven ile temasa geçtiği belirtildi.
Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın eski oyuncularından Bruma'yı kiralamak için PSV Eindhoven ile temasa geçtiği belirtildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi. TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma için harekete geçti.
Beşiktaş'ın, PSV Eindhoven'da beklentilerin altında kalan Portekizli oyuncuyu kiralamak için girişimlere başladığı kaydedildi.
Galatasaray'dan 2017 yılında 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında RB Leipzig'e transfer olan 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 12 milyon euro karşılığında PSV Eindhoven'ın yolunu tuttu.
Portekizli oyuncu, PSV Eindhoven'da 35 maça çıktı ve 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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