Beşiktaş'a sürpriz transfer
Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner'i transfer etti.
Transferin hızlı takımı Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner'i renklerine bağladı.
Altınordu'ya 150 bin Avro bonservis bedeli ödenecek.
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