Beşiktaş'a sürpriz transfer

Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner'i transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2020 Cuma, 09:45
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Transferin hızlı takımı Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner'i  renklerine bağladı.

Altınordu'ya 150 bin Avro bonservis bedeli ödenecek.


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