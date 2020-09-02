Beşiktaş'a yeni sağ bek
Maritimo formasıyla 18 karşılaşmaya çıkan Bebeto, takımına 1 asistlik katkı yapmıştı
Beşiktaş, sağ bek transferi doğrultusunda hedefleri arasına yeni bir ismi daha ekledi. Yönetim, Portekiz Ligi ekibi Maritimo’yla sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Bebeto için çalışma başlattı. Ajansspor’un haberine göre siyah beyazlılar sözleşmesi biten sağ bek Bebeto transferinde istekli.
Sosyal medyadaki haberlere göre geçen sezon Maritimo formasıyla 18 karşılaşmaya çıkan Bebeto, takımına 1 asistlik katkı yapmıştı. 2017- 18 sezonunda Maritimo formasıyla 4 mücadelede forma giyen 1,74’lük futbolcu, 3 sezondur görev yaptığı Portekiz ekibinden lig bitimi sonrasında sözleşmesi bittiği için ayrılmıştı
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