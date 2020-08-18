Beşiktaş'ın FIBA Europe Cup'taki rakipleri belli oldu
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Romanya'dan CSM CSU Oradea ve BC CSU Sibiu, Danimarka'dan Bakken Bears ile mücadele edecek.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Europe Cup'taki rakipleri belli oldu.
2020-21 sezonunda FIBA Europe Cup'ta mücadele edecek olan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri, online yapılan kura çekimiyle belirlendi. D Grubu'nda mücadele edecek siyah-beyazlılar; Romanya'dan CSM CSU Oradea ve BC CSU Sibiu, Danimarka'dan Bakken Bears ile mücadele edecek.
Kupada çift devreli lig usulüne göre oynanacak grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayacak takımlar, bir üst tura yükselecek.
Video Haberler
- Yolcular mahalle bekçisi ve minibüs şoförünü darp etti
- Başına komşusunun kedisi düştü, 23 gün hastanede kaldı
- Bakanlar, similasyon merkezinde depremi yaşadı
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!