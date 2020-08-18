Beşiktaş'ın FIBA Europe Cup'taki rakipleri belli oldu

18 Ağustos 2020 Salı, 14:28

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Europe Cup'taki rakipleri belli oldu.

2020-21 sezonunda FIBA Europe Cup'ta mücadele edecek olan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri, online yapılan kura çekimiyle belirlendi. D Grubu'nda mücadele edecek siyah-beyazlılar; Romanya'dan CSM CSU Oradea ve BC CSU Sibiu, Danimarka'dan Bakken Bears ile mücadele edecek.

Kupada çift devreli lig usulüne göre oynanacak grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayacak takımlar, bir üst tura yükselecek.





