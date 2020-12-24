Beşiktaş'ın sayılmayan gol isyanı
Beşiktaş, 23. dakikada Larin'in kafa vuruşunda ağlara giden golün geçerli sayılmamasına sosyal medyadan tepki gösterdi.
Beşiktaş, 23. dakikada Larin'in kafa vuruşunda ağlara giden golün geçerli sayılmamasına tepki gösterdi.
Devre arasıda Sergen Yalçın, hakem dörtlüsüne pozisyonu sorarken, "Buz gibi golümüzü yediniz, VAR'a niye gitmediniz" dedi. Beşiktaş kulübü de Twitter'dan tepki gösterdi.
O dakikada Mensah’ın yaptığı ortaya kafayla yükselen Larin topu filelere gönderdi ancak Halis Özkahya daha öncesinde Larin’in Kitsiou’ya faul yaptığı kararını verdi. Gol geçerlilik kazanmadı.
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