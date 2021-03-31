Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin İngiltere kulüplerinin listesinde

31 Mart 2021 Çarşamba, 11:37

Beşiktaş'ta bu sezon yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin, İngiliz kulüplerinin markajına girdi.

Kanada Milli Takımı'yla çıktığı son iki maçta da dört gol atmayı başaran 25 yaşındaki futbolcu için Premier Lig'den iki kulüp devrede.

İngiliz basınında Hitc.com'un haberine göre Cenk Tosun'u Beşiktaş'a kiraya veren Everton, Cyle Larin'in renklerine bağlamak istiyor. Kanadalı oyuncu için bir başka Premier Lig takımı West Ham United'ın da devrede olduğu yazıldı.

Ayrıca Cenk Tosun'un da Beşiktaş'a yeniden kiralanabileceği söyleniyor.

CYLE LARİN BU SEZON NE YAPTI?

Sezon başında Cyle Larin'den kimse bu performansı beklemiyordu fakat Kanadalı forvet, bu sezon Beşiktaş'ı sırtlayan isimler arasında.

Kanadalı oyuncu, siyah-beyazlı formayla bu sezon toplamda 34 maça çıktı. Larin, söz konusu 34 mücadelede rakip filelere 18 gol bırakırken 4 de asist yaptı.

Süper Lig'de 28 maçta 14 gol atan 25 yaşındaki oyuncu, 14 gol 4 asistle oyuyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maçta 3 gol atan Larin, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 90 dakikaya 1 gol sığdırdı.