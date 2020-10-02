Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız futbolcu Valentin Rosier, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız futbolcu Valentin Rosier, İstanbul'a geldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Sporting Lizbon forması giyen Valentin Rosier ile 1 yıllık anlaşma sağladı. 24 yaşındaki Fransiz futbolcu, Portekiz'in Lizbon kentinden kalkan uçakla İstanbul Yeni Havalimanı'na geldi. Siyah-beyazlı kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Valentin Rosier, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.
Valentin Rosier, sağlık kontrolünden geçerek kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan resmi anlaşmayı imzalayacak.
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