Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, İstanbul'a geldi

02 Ekim 2020 Cuma, 00:12

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız futbolcu Valentin Rosier, İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Sporting Lizbon forması giyen Valentin Rosier ile 1 yıllık anlaşma sağladı. 24 yaşındaki Fransiz futbolcu, Portekiz'in Lizbon kentinden kalkan uçakla İstanbul Yeni Havalimanı'na geldi. Siyah-beyazlı kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Valentin Rosier, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

Valentin Rosier, sağlık kontrolünden geçerek kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan resmi anlaşmayı imzalayacak.