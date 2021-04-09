Beşiktaşlı Aboubakar'a kadro dışı olduğu maçtan ceza kapıda
Beşiktaşlı Vicent Aboubakar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Aboubakar'ın, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde koronavirüs talimatlarına aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.
Çaykur Rizespor futbolcusu Gökhan Akkan'ın da Göztepe maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un saha olayları, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'un ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle disipline yollandığı ifade edildi.
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