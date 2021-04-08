Beşiktaşlı Cenk Tosun'dan 'gol yorumu': Bana güvendi!

08 Nisan 2021 Perşembe, 08:25

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ın sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maça Cenk Tosun damgasını vururken ünlü golcü duygularını paylaştı.

Galibiyeti değerlendiren Cenkt Tosun, "Tosun Paşa müziğini duymak çok güzeldi. Ben de özlemişim. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten çıktım. Fizik durumum çok iyi değildi. Elimden gelelei yaptığımı düşünüyorum. Sergen hocamın güvenini boşa çıkarmadım.

"GOL ATACAĞIMI HİSSETTİM"

Sakatlık döneminde herkes çok moral verdi. Hastalık döneminde de aynısı. Her zaman bana inanıyorlar. Ben de onları utandırmamak için elimden geleni yapıyorum. Gol atacağımı hissettim" dedi.



