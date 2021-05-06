Beşiktaşlı erkek futbolcular, kadın futbolcuları tebrik etti
Beşiktaş'ın erkek futbolcuları, Kadınlar Süper Ligi'nden şampiyonluğunu ilan eden kadın futbol takımını tebrik etti.
Final maçında Vatanspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş'ın erkek futbolcuları tarafından tebrik edildi.
????— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 6, 2021
Erkek Futbol Takımımız, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımızın şampiyonluğunu kutladı. pic.twitter.com/0XC95gdOAa
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