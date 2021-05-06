Beşiktaşlı erkek futbolcular, kadın futbolcuları tebrik etti

Beşiktaş'ın erkek futbolcuları, Kadınlar Süper Ligi'nden şampiyonluğunu ilan eden kadın futbol takımını tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2021 Perşembe, 19:03
Beşiktaşlı erkek futbolcular, kadın futbolcuları tebrik etti
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Final maçında Vatanspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş'ın erkek futbolcuları tarafından tebrik edildi.

 


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