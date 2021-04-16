Beşiktaşlı futbolcular, Cenk Tosun’u unutmadı
Kulusic, kendi ağlarını havalandırırken, gelen gol sonrasında Beşiktaşlı futbolcular kulübeye gelerek Cenk Tosun’un formasını aldı ve gol sevincini Cenk için yaptı.
Ankaragücü karşısında 45+4. dakikada Kulusic’in kendi kalesine attığı golle öne geçen Beşiktaş’ta futbolcular, geçtiğimiz hafta sakatlanarak sezonu kapatan Cenk Tosun’u unutmadı.
Süper Lig’in 35. haftasında Ankaragücü’nü konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 45+4. dakikasında Kulusic’in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Rachid Ghezzal’ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde ters bir kafa vuruşu yapan Kulusic, kendi ağlarını havalandırırken, gelen gol sonrasında Beşiktaşlı futbolcular kulübeye gelerek Cenk Tosun’un formasını aldı ve gol sevincini Cenk için yaptı. Geçtiğimiz hafta BB Erzurumspor deplasmanında yaşadığı diz sakatlığı sonrasında sezon kapatan golcü futbolcu, Ankaragücü maçında atılan gol sonrasında unutulmadı. Beşiktaşlı futbolcular bu sezon birçok karşılaşmada sakatlık yaşayan takım arkadaşlarının formasıyla gol sevinci yaşamıştı.
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