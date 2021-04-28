Beşiktaşlı yöneticiden Rizespor ve Hatayspor'a ağır gönderme
Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Rize ve Hatay'ın kendileri ile oynayacakları maçlar öncesi önemli oyuncularını dinlendirdiğini iddia etti.
Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, kendilerine rakip olan takımların bir önceki maçta kart sınırındaki oyuncularını oynatmamasını eleştirdi.
Urgancılar, Atakaş Hatayspor ile Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geldiği maç esnasında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
'BÜTÜNÜYLE KUŞKUDAYIZ'
Siyah beyazlı yönetimin iki numarası konumunda bulunan Urgancılar, sosyal medya hesabı Twitter'dan attığı mesajda "Önce Rizespor şimdi de Hatayspor... Gençlerbirliği’nin rakipleri sarı kart sınırındaki ya da sakatlık riski olan oyuncularını her nedense (!) hep dinlendiriyorlar. Gençlerbirliği çok mu şanslı yoksa...?! #BütünüyleKuşkudayız" dedi.
Urgancılar, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı esnasında da 'Bütünüyle Kuşkadayız' ifadesinin yer aldığı bir paylaşımda bulunmuştu.
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