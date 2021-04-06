Beşiktaşlı yöneticiden, TFF'ye gönderme: Hakkımızı yedirtmeyiiz

06 Nisan 2021 Salı, 07:48

Süper Lig'de lideri Beşiktaş'ta Halil Umut Meler'e tepkiler dinmiyor. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından önce 1-1 berabere kalınan Fenerbahçe derbisine, ardından da 1-0 kaybedilen Kasımpaşa maçına tayin edilen Meler'in yönetimine siyah beyazlı yöneticilerin tepkisi dinmiyor. Yönetici Umut Şenol, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda oğluyla yaşadıklarını aktardı.

'ÇOCUĞUMUZUN HAKKINI YEDİRMEYİZ'

Şenol, "Dün akşam maçtan eve 2 saat sonra döndüm, oğlum uyumamış, hırsından ağlamış, iki gözü kan çanağı, niye bu kadar üzüldün dedim, bana maçın pozisyonlarını izletti, penaltıyı kırmızı kartı değil, bu pozisyon gösterdi, bir hakem olmayanı nasıl görüyor baba diye sordu? Biz kimsenin çocuğunun hakkını yemeyiz ama gücümüz yettiğince kendi çocuğumuzun hakkını da yedirmeyiz. Ülkemizin birçok sorunu varken insanlar için eğlence kaynağı olması gereken bir sektörü yönetenlerden ricam; yeni sorunlar yaratmayın. Beşiktaş adaleti fiilen aramayı bilen bir camiadır. Yolu yolumuzdur" diye yazdı.

Şenol, mesajlarına maçtan pozisyonların yanısıra Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile siyah beyazlı tribünlerden bir fotoğraf karesi de paylaştı.

MHK'nın tarihinde pek görülmeyecek şekilde üst üste aynı hakemi Beşiktaş maçına ataması, hem siyah beyazlı kulüp tarafından hem de futbol otoriteleri tarafından anlaşılmaz bulunmuştu.