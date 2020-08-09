Beşiktaşlılar 'Bırakmam Seni" dedi
Vodafone Park Stadı’nda gerçekleşen etkinlikte teknik direktör Sergen Yalçın, sanatçı Hülya Avşar Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler ve bazı üyeler yer aldı.
Beşiktaş Bırakmam Seni kampanyası ile birlikte Kanal D'de yayımlanan 'Ödül Senin' yardım gecesi düzenledi.
Vodafone Park Stadı’nda gerçekleşen etkinlikte teknik direktör Sergen Yalçın, sanatçı Hülya Avşar Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler ve bazı üyeler yer aldı.
Tribünlerde Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaşlı eski sporcular, Beşiktaş JK bünyesindeki tüm branşlara ait sporcu ve antrenörler birlikte oturdu.
Sergen Yalçın, "Bu geceye tüm Beşiktaşlılar destek versin. Ne kadar çok para birikirse o kadar fazla transfer yaparız" dedi.
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