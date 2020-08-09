Beşiktaşlılar 'Bırakmam Seni" dedi, milyonlar geliyor!

Beşiktaş Bırakmam Seni kampanyası kapsamında 'Ödül Senin' yardım gecesi düzenledi.

Vodafone Park Stadı’nda gerçekleşen etkinlikte teknik direktör Sergen Yalçın, sanatçı Hülya Avşar Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler ve bazı üyeler yer aldı.

Tribünlerde Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaşlı eski sporcular, Beşiktaş JK bünyesindeki tüm branşlara ait sporcu ve antrenörler birlikte oturdu.

Sergen Yalçın, "Bu geceye tüm Beşiktaşlılar destek versin. Ne kadar çok para birikirse o kadar fazla transfer yaparız" dedi.

"Hadi Hisset" şarkısı ile programın açılışı yapıldı.

RAHMİ KOÇ 10 MİLYONLA BAŞLADI

Ahmet Nur Çebi, Rahmi Koç’un ‘Bırakmam Seni’ kampanyasına 10 milyon TL bağışladığını açıkladı. Nur Çebi, "300 bine yakın SMS aldık. Destekleyenler var. Beni arayanlar var. Programın içinde bunları sunmak isterim. Camiamızın abisi dediğimiz Rahmi Koç, 10 milyon lira bağışa katkı vererek başlayacağını söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Çebi, konuşmasına bütün Beşiktaşlılardan destek beklediğini ifade ederek devam etti: "Bizi izleyen herkese güzel bir yayın diliyorum. Zevkli zaman geçirmelerini diliyorum. Bu gece bizim için farklı ve önemli. Bu kampanyaya destek veren Turkuaz, Ciner, Demirören, Doğuş Grubu'na teşekkür ediyorum. Sanatçı dostlarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bugüne kadar Beşiktaş'ın zor günlerini taşımaya çalıştık. İmkanı olmayanın kendisini zorlamasını istemedik. Olanların da ellerini gevşetmelerini diliyoruz bu akşam. Bütün Beşiktaşlıların imkanları kadar bize destek vermelerini rica ediyoruz. İş insanlarından, Beşiktaş'ın bu süreci rahat geçirebileceği bir ortam oluşturmalarını rica ediyorum."

AHMET NUR ÇEBİ CEBİNDEN 5 MİLYON VERDİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de kampanya için kendi cebinden 5 milyon TL verdiğini açıkladı. Çebi, "Biz de kampanyaya destek vereceğiz. Yöneticilerimiz 5 milyon TL veriyor. Ben de başkan olarak 5 milyon TL bağışta bulunuyorum. Bunu anons etmek istiyorum. Bu geceyi hazırlarken, emekleri geçen bütün arkadaşlarıma, Kanal D sahiplerine en derin duygularımı gönderiyorum. Hayatını kaybeden Emre Gönlüşen'e de Allah'tan rahmet diliyorum. Allah rahmet etsin. Hayat devam ediyor. Beşiktaş da devam edecek. Kampanyaya destek bekliyoruz. İsmini açıklamak istemeyen bazı kişiler de olacak." dedi.

Kuyumcu bir üye 1903 adet külçe altın karşılığı 251 bin TL bağışladı. 1 saatte 55 milyon TL, 90 bin sms ve 275 bin forma satıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi ise Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na verilmek üzere 500 bin TL bağışladı.