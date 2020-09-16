Beşiktaş'ta 12 kişi Covid-19'a yakalandı

16 Eylül 2020 Çarşamba, 18:18

Beşiktaş altyapısında 12 kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş Futbol Akademisi bünyesinde bulunan sporcu, teknik ve idari kadro personeline rutin Covid-19 testi yapıldığı belirtilerek, "Yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir." denildi.





Açıklamada testi pozitif çıkan sporcu ve teknik ekip üyelerinin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin dezenfekte çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.