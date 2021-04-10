Beşiktaş'ta Erzurum maçı kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kamp kadrosu belli oldu , Aboubakar yine yok. Cenk ilk 11 adayı.
Süper Lig'in 34. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı süren Aboubakar yine yok. Josef de İstanbul'da kalacak. Cenk ise maç kadrosunda.
Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Gökhan Töre.
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