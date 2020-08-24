Beşiktaş'ta evlenen çiftlere 'İstanbul Sözleşmesi' kartı

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:50

Beşiktaş Belediyesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi konusunda farkındalığı artırmak için evlenen çiftlere evlilik cüzdanının yanında İstanbul Sözleşmesi kartı vermeye başladı. Uygulamayı hafta sonu kıydığı nikâhla Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat başlattı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan Beşiktaş Belediyesi bu kapsamda nikâh işlemlerinde bir yeniliğe imza attı. Kadına yönelik şiddet olaylarının artması sonrası İstanbul Sözleşmesi’ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için ilçenin dört bir yanını İstanbul Sözleşmesi’nin önemli maddelerinin yer aldığı billboardlarla donatmıştı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat bu çalışmalardan sonra bu hafta sonu kıydığı nikâhta çiftlere evlilik cüzdanının yanında şiddetsiz bir toplum hedefiyle İstanbul Sözleşmesi kartı takdim etti.

Bundan sonra kıyılan tüm nikâhlarda çiftlere İstanbul Sözleşmesi kartının verileceğini ifade eden Başkan Rıza Akpolat, "Bugün Gözde Aydın ve Barış Çapan çiftinin nikâh töreninde en mutlu anlarına ortak olduk. Kendilerine evlilik cüzdanının yanında İstanbul Sözleşmesi kartımızı da teslim ettik. Çünkü İstanbul Sözleşmesi aileye karşı tehdit değil, aksine hepimiz için çok önemli bir kazanımdır’’ dedi.



