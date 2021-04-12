Beşiktaş'ta Ghezzal tehlikesi; golleri attı, opsiyon konusu gündemde
Beşiktaş'ın kadrosunda tutmak için uğraş verdiği Rachid Ghezzal, siyah beyazlı takıma Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralanmıştı.
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, son haftalarda takımı omuzlayan Ghezzal'ın transfer durumuyla ilgili konuştu. Cezayirli yıldızın menajeri ise sezon sonunu beklediklerini açıkladı.
Erzurum deplasmanında da gol atarak takımına katkı sağlayan Rachid Ghezzal hakkında şu değerlendirmede bulundu: “Ghezzal'ın durumunu konuşmak için erken. Biz bu 8 maçı nasıl bitiririz, bunun hesabını yapıyoruz. Rachid gerçekten beklediğimiz katkıları veren bir oyuncu oldu. Çok ümitliydik. İnşallah sezon sonunda bizimle devam etmesi için elimizden geleni yapacağız."
GHEZZAL'IN SATIN ALMA OPSİYONU VAR MI?
Beşiktaş'ın kadrosunda tutmak için uğraş verdiği Rachid Ghezzal, siyah beyazlı takıma Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralanmıştı.Cezayirli futbolcunun kulübüyle yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.
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