Beşiktaş’ta gözler Cenk ve Dorukhan’da

A Milli Takım'da koronavirüs testleri pozitif çıkan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün karantina süresi bugün biterken iki oyuncu da testlerinin negatife dönmesi halinde perşembe günü Alanyaspor'a karşı forma giyebilecek.

İHA
05 Nisan 2021 Pazartesi, 13:21
Beşiktaş’ta gözler Cenk ve Dorukhan’da
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Beşiktaş’ta gözler eksik oyuncularda. Aboubakar’ın Alanyaspor ve BB Erzurumspor karşısında forma giymesinin zor olduğunun açıklanmasının ardından siyah-beyazlılar, Cenk Tosun’dan gelecek haberi bekliyor. Forvet hattında Cenk’ten faydalanmak isteyen Beşiktaş, A Milli Takım kampında koronavirüs testi pozitif çıkan yıldız golcünün testinin negatife dönmesini umuyor.

Karantina süreci bu akşam itibariyle sona erecek olan Cenk Tosun’a, sürecin tamamlanmasıyla birlikte yeni test yapılacak. Cenk Tosun’un testi negatife dönerse, bu futbolcu yarın yapılacak olan antrenmanda yer alabilecek. A Milli Takım’da testi pozitif çıkan bir diğer oyuncu Dorukhan Toköz de, Cenk Tosun’la aynı süreci yaşayacak. Bu 2 futbolcu, bu akşam itibariyle dolacak olan karantina sürecinin ardından, test sonucunun negatife dönmesi durumunda Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.


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