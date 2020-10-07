Beşiktaş'ta istifa iddiasının perde arkası!

07 Ekim 2020 Çarşamba, 08:52

Beşiktaş'ta son dönemde alınan kötü sonuçların ardından taraftarlar yönetime tepki göstermiş ve sosyal medyada istifa rüzgarları esmişti.

Bazı kanallara açıklama yapan Adnan Dalgakıran'ın dışında; Beşiktaş JK Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Beşiktaş JK Saymanı ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Berkan Gocay ve Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Cenk Sümer de sosyal medyada yer alan 'istifa ettiler' iddialarıyla ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptılar.

Açıklamada, "Basın ve sosyal medyada, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğim iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın da, 1-0 kaybedilen Gençlerbiriiği maçının ardından transferler üzerinden yönetimi hedef almış; her şeyin sorumlusunun kendisi olmadığını dile getirmişti.