Beşiktaş'ta istikrarın adı Atiba!

Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren siyah-beyazlı takımda 37 yaşındaki Atiba Hutchinson, 18 maçta bin 545 dakika süreyle en istikrarlı isim oldu.

AA
27 Ocak 2021 Çarşamba, 10:14
Beşiktaş'ta istikrarın adı Atiba!
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Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlayan Beşiktaş'ta 37 yaşındaki futbolcu Atiba Hutchinson, geride kalan sezonlarda olduğu gibi istikrarıyla ön plana çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte 8. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson, ilk yarıda 18 maçta bin 545 dakika süre alarak takımın en istikrarlı oyuncusu oldu.

Beşiktaş'ta 28 oyuncu süre aldı. Atiba Hutchinson'ın ardından Ersin Destanoğlu 16 karşılaşmada bin 406 dakika ve Welinton 17 karşılaşmada bin 373 dakika süreyle teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok süre verdiği oyuncular oldu.

İLK YARININ GOLCÜSÜ LARİN

Siyah-beyazlı ekip adına ilk yarıda en çok gol sevincini Cyle Larin yaşadı.

Larin fileleri 12 kez havalandırırken, Vincent Aboubakar 11 gol kaydetti.

Orta saha oyuncusu Bernard Mensah ise takımı adına 4 gole imza attı.

Beşiktaş'ta 16 oyuncu sezonun ilk yarısında gole katkı yaptı.

ROSİER 6 SARI KART GÖRDÜ

Beşiktaş'ta ilk yarıda 6 sarı kart gören Valentin Rosier, takımın "hırçın" oyuncusu olarak dikkati çekti.

Siyah-beyazlı ekipte Ersin Destanoğlu, Larin ve Josef de Souza, ilk yarıda kırmızı kart gören oyuncular oldu.

Beşiktaş'ta Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

FutbolcuMaç
SüreGolSarıKırmızı
Atiba Hutchinson18
1545320
Ersin Destanoğlu16
1406011
Welinton17
1373040
Vincent Aboubakar16
13311100
Domagoj Vida15
1327230
Cyle Larin19
12441221
Valentin Rosier14
1207060
Josef de Souza14
1169121
Bernard Mensah18
1083430
Rachid Ghezzal13
982030
Fabrice N'Sakala12
908120
Rıdvan Yılmaz11
894010
Necip Uysal14
883120
Dorukhan Toköz17
823050
Francisco Montero9
727010
Georges-Kevin N'Koudou13
673310
Oğuzhan Özyakup12
395200
Utku Yuvakuran5
393000
Tyler Boyd4
310110
Güven Yalçın13
288110
Ajdin Hasic6
211200
Adem Ljajic7
194100
Gökhan Töre7
181100
Atakan Üner3
66000
Jeremain Lens2
40110
Umut Nayir2
28000
Erdoğan Kaya1
14000
Kartal Kayra Yılmaz1
8000


LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI OLDU

Beşiktaş, Süper Lig'de yaptığı 20 maçta 47 gol atarak ilk yarının en golcü takımı oldu.

Siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 23 gol gördü.

Sezonun ilk yarısındaki 20 maçta 14 galibiyet alan Beşiktaş, 2 beraberlik ve 4 yenilgi sonunda 44 puan elde etti.


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