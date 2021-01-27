Beşiktaş'ta istikrarın adı Atiba!

27 Ocak 2021 Çarşamba, 10:14

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlayan Beşiktaş'ta 37 yaşındaki futbolcu Atiba Hutchinson, geride kalan sezonlarda olduğu gibi istikrarıyla ön plana çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte 8. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson, ilk yarıda 18 maçta bin 545 dakika süre alarak takımın en istikrarlı oyuncusu oldu.

Beşiktaş'ta 28 oyuncu süre aldı. Atiba Hutchinson'ın ardından Ersin Destanoğlu 16 karşılaşmada bin 406 dakika ve Welinton 17 karşılaşmada bin 373 dakika süreyle teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok süre verdiği oyuncular oldu.

İLK YARININ GOLCÜSÜ LARİN

Siyah-beyazlı ekip adına ilk yarıda en çok gol sevincini Cyle Larin yaşadı.

Larin fileleri 12 kez havalandırırken, Vincent Aboubakar 11 gol kaydetti.

Orta saha oyuncusu Bernard Mensah ise takımı adına 4 gole imza attı.

Beşiktaş'ta 16 oyuncu sezonun ilk yarısında gole katkı yaptı.

ROSİER 6 SARI KART GÖRDÜ

Beşiktaş'ta ilk yarıda 6 sarı kart gören Valentin Rosier, takımın "hırçın" oyuncusu olarak dikkati çekti.

Siyah-beyazlı ekipte Ersin Destanoğlu, Larin ve Josef de Souza, ilk yarıda kırmızı kart gören oyuncular oldu.

Beşiktaş'ta Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

Futbolcu Maç

Süre Gol Sarı Kırmızı Atiba Hutchinson 18

1545 3 2 0 Ersin Destanoğlu 16

1406 0 1 1 Welinton 17

1373 0 4 0 Vincent Aboubakar 16

1331 11 0 0 Domagoj Vida 15

1327 2 3 0 Cyle Larin 19

1244 12 2 1 Valentin Rosier 14

1207 0 6 0 Josef de Souza 14

1169 1 2 1 Bernard Mensah 18

1083 4 3 0 Rachid Ghezzal 13

982 0 3 0 Fabrice N'Sakala 12

908 1 2 0 Rıdvan Yılmaz 11

894 0 1 0 Necip Uysal 14

883 1 2 0 Dorukhan Toköz 17

823 0 5 0 Francisco Montero 9

727 0 1 0 Georges-Kevin N'Koudou 13

673 3 1 0 Oğuzhan Özyakup 12

395 2 0 0 Utku Yuvakuran 5

393 0 0 0 Tyler Boyd 4

310 1 1 0 Güven Yalçın 13

288 1 1 0 Ajdin Hasic 6

211 2 0 0 Adem Ljajic 7

194 1 0 0 Gökhan Töre 7

181 1 0 0 Atakan Üner 3

66 0 0 0 Jeremain Lens 2

40 1 1 0 Umut Nayir 2

28 0 0 0 Erdoğan Kaya 1

14 0 0 0 Kartal Kayra Yılmaz 1

8 0 0 0





LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI OLDU

Beşiktaş, Süper Lig'de yaptığı 20 maçta 47 gol atarak ilk yarının en golcü takımı oldu.

Siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 23 gol gördü.

Sezonun ilk yarısındaki 20 maçta 14 galibiyet alan Beşiktaş, 2 beraberlik ve 4 yenilgi sonunda 44 puan elde etti.

