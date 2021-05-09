Beşiktaş'ta Karagümrük maçı hazırlıkları başladı, gözler N'Koudu'da!
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan N’Koudou düz koşu yaparken, Aboubakar ise idmanda yer almadı.
Beşiktaş, Süper Lig’in 41’inci haftasında salı günü sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Skatlığı nedeniyle oynayamayan golcülerden N'Koudu antrenmanlarda yer aldı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde sabah basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün Galatasaray ile oynanan maçta forma giyen futbolcular rerjenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Siyah-beyazlıların antrenmanı pas ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.
Kévin N'Koudou, Hatayspor maçının 43. dakikasında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Fransız oyuncu sakatlığından ötürü dün oynanan Galatasaray maçında da yerini alamamıştı. Bu sezon 35 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki oyuncu 8 gol ve 5 asist kaydetti.
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