Beşiktaş'ta korsan otoparkçılık yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı
Beşiktaş'ta korsan otoparkçılık yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, "değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılara yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, Arnavutköy 1. Cadde'ye gelen araçları yol üzerine park ederek veya ettirerek sürücülerden ücret aldıkları tespit edilen Şahin Ç, Yiğithan Ç. ve Hasan İ'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, Karayolları Trafik Kanunu'nun 79. maddesi gereğince adli işlem yapılmak üzere Arnavutköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Ayrıca şüphelilerin her birine 132 lira ceza kesildi.
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